Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Заявления Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в случае его избрания президентом США, сделанные в ходе предвыборной кампании, достаточно самоуверенны и неизвестно, получится ли ему их реализовать, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.