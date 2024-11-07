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Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания

Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Заявления Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в случае его избрания президентом США, сделанные в ходе предвыборной кампании, достаточно самоуверенны и неизвестно, получится ли ему их реализовать, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

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