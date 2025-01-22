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Дожди прошли в январе на юге Кузбасса

Дожди прошли в январе на юге Кузбасса

Жители южного Кузбасса сообщили о прошедшем дожде утром 22 января.Пришедшее в регионе тепло повлияло на обычную январскую погоду в Кемеровской области.

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