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Тамара Шмидт. "Крайон. Большая книга помощи в любой ситуации" Часть 1, глава 9, стр. 9

Тамара Шмидт. "Крайон. Большая книга помощи в любой ситуации" Часть 1, глава 9, стр. 9

Глава 9Налаживание духовной связи со всеми ныне живущими, устремленными к свету Даже в одиночку каждый из вас способен преобразить мир! Приветствую вас, дорогие, – с вами снова я, Крайон, почитающий за великое счастье возможность встретиться с вами.

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