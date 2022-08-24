Тамара Шмидт. "Крайон. Большая книга помощи в любой ситуации" Часть 1, глава 9, стр. 9

Глава 9Налаживание духовной связи со всеми ныне живущими, устремленными к свету Даже в одиночку каждый из вас способен преобразить мир! Приветствую вас, дорогие, – с вами снова я, Крайон, почитающий за великое счастье возможность встретиться с вами.