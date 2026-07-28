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Пeнтaгoн cкрывaл пoтeри: coтня coлдaт пoпaлa пoд удaры Ирaнa

На Ближнем Востоке разворачивается масштабная драма, скрытая за сухими сводками оборонных ведомств. После десяти ночей непрерывных американских ударов по объектам Ирана Тегеран нанес ответный удар, который оказался болезненным.

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