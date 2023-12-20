Лавров: Внешние силы хотят использовать конфликт вокруг Газы в своих интересах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, что «некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах».
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