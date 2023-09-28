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Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 2024 года

Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 2024 года

Указ подписал президент непризнанной республики.фото: wikipedia.org/Yerevanci--> Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года, соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян.

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