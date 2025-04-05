Комплексная работа: подорвавшийся на мине танк ВСУ атаковал БПЛА «Ланцет» и добили FPV-дроны

В первые месяцы специальной военной операции, скрывать это не имеет смысла, между даже различными подразделениями одних родов войск ВС РФ, действующих в зоне СВО, были серьезные проблемы со связью и слаженностью действий.
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