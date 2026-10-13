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Регионы России

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Наводнения в Таиланде резко снижают туристический поток

Наводнения в Таиланде резко снижают туристический поток

Масштабные наводнения в Бангкоке и ключевых провинциях Таиланда нанесли серьезный удар по старту высокого туристического сезона, вызвав панику среди отельеров и резкое падение спроса на поездки.

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