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В Днепре вновь прогремел взрыв: продолжение ударов по инфраструктуре

В Днепре вновь прогремел взрыв: продолжение ударов по инфраструктуре

В Днепре вновь произошел взрыв, сообщает местное издание. Российские удары по украинской инфраструктуре начались после атаки на Крымский мост.

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