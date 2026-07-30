Ангары и ЖБУ растут на российских аэродромах как грибы после дождя Россия продолжает активно строить защитные ангары и железобетонные укрытия (ЖБУ) для самолётов тактической авиации на своих аэ.
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Ангары и ЖБУ растут на российских аэродромах как грибы после дождя Россия продолжает активно строить защитные ангары и железобетонные укрытия (ЖБУ) для самолётов тактической авиации на своих аэ.
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