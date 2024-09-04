Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Уточните, пожалуйста, каких именно союзников потеряла Россия с 2022 года ?Бригада ВСУ «Магу...
  • Семен Демин
    Наемники должны уничтожаться в первую очередь.Ну и как в Полтав...
  • Семен Демин
    Американцы теряют только технику, а мы и технику, и людей, и союзников. Кто выиграл?Бригада ВСУ «Магу...

Ну и как в Полтаве, да без шведов?

Ну и как в Полтаве, да без шведов?

Помимо большого количества военнослужащих ВСУ в ходе ракетного удара по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве были уничтожены несколько иностранных инструкторов из Швеции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Шилин
Ура, мы ломим, гнутся(сдохли) шведы...
Ответить
11 час.
Misha Glusch
и па стокгольму надо, шоб два раза не вставать...
Ответить
10 час.
Семен Демин
Наемники должны уничтожаться в первую очередь.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх