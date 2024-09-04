Помимо большого количества военнослужащих ВСУ в ходе ракетного удара по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве были уничтожены несколько иностранных инструкторов из Швеции.
Ну и как в Полтаве, да без шведов?
Комментарии
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Виктор Шилин
Ура, мы ломим, гнутся(сдохли) шведы...
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11 час.
Misha Glusch
и па стокгольму надо, шоб два раза не вставать...
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10 час.
Семен Демин
Наемники должны уничтожаться в первую очередь.
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2 час.
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