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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Четверг, 2️⃣8️⃣ марта, 2024 год

Четверг, 2️⃣8️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День образования службы дежурных частей МВД РФ 📚Всемирный день историка 🧺День рождения стиральной машины 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1658 год - начало печальной истории рабства внутри Африки 📔 1709 год - день рождения саксонского фарфора 📔 1776 год - в Москве по велению Екатерины II основан "Большой театр" 📔 1797 год - в США запатентована первая в мире стиральная машинка 📔 1837 год - Чикаго официально зарегистрирован как город 📔 1891 год - в Лондоне прошёл первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике 📔 1979 год - в США произошла одна из крупнейших в истории ядерной энергетики авария на АЭС Три-Майл-Айленд 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

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