Операция «Вивальди» ВСУ завершена – цели не достигнуты, потери огромны Командир Третьего армейского корпуса ВСУ нацист Андрей Билецкий (внесён в российский перечень террористов и экстремистов) заявил о завершении военной операции под названием «Вивальди» на Лиманском направлении.
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