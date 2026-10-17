Операция «Вивальди» ВСУ завершена – цели не достигнуты, потери огромны Командир Третьего армейского корпуса ВСУ нацист Андрей Билецкий (внесён в российский перечень террористов и экстремистов) заявил о завершении военной операции под названием «Вивальди» на Лиманском направлении.