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Митрофанов о Евро-2036 в России: «Говорят, что с отстранением наших сборных заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы пытались подать на Евро-2028»

Митрофанов о Евро-2036 в России: «Говорят, что с отстранением наших сборных заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы пытались подать на Евро-2028»

– Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036? – Если на это будут определенные обстоятельства.

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