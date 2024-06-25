Театр теней ´Волк и семеро козлят´.

Театр теней - это удивительный и зрелищный вид театрального искусства, который является самым доступным для использования как дома, так и в детском саду! В государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г.
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