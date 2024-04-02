RT: российские биологи создали средство для лечения рака на основе хлорина

Биологи из РТУ МИРЭА обнаружили новое средство для борьбы с раком на основе хлорина, сообщает RT. Российские ученые синтезировали молекулу, способную переносить радионуклиды в опухоль, что делает возможным использование препарата для диагностики и терапии рака.
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