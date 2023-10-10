Останкинский школьник освоил флейту ради участия в исторических реконструкциях

У семиклассника школы №1220 Алексея Тулинова из Останкинского района не обычное увлечение. Вот уже пять лет он участвует в военно-исторических реконструкциях Бородинского сражения и исторических фестивалях.
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