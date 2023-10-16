Нижнегорский депутат пойман на вымогательстве, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма. Он вместе с подельником требовал от местного жителя продать участки по заниженной стоимости, а в качестве рычага давления распространял ложные сведения о мужчине и его семье.