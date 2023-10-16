НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

Нижнегорский депутат пойман на вымогательстве, сообщили в пресс-службе Следкома

Нижнегорский депутат пойман на вымогательстве, сообщили в пресс-службе Следкома

Нижнегорский депутат пойман на вымогательстве, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма. Он вместе с подельником требовал от местного жителя продать участки по заниженной стоимости, а в качестве рычага давления распространял ложные сведения о мужчине и его семье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх