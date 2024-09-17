Стали известны подробности новой книги Пелевина

Публичным произведение станет 3 октября. Новый роман Виктора Пелевина выйдет вечером 3 октября. Книга будет называться «Круть», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя книжного сервиса «Букмейт».
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