Gigabyte укомплектовала некоторые GeForce RTX 5080 и RTX 5090 «лишним» вентилятором

На прошлой неделе Gigabyte выпустила видеокарты GeForce RTX 5080 и RTX 5090 AORUS Master. Отличительной особенностью новинок стал дополнительный вентилятор в комплекте, которым при желании можно дополнить систему охлаждения видеокарты.
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