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Полиция сорвала концерт Васи Обломова в Санкт-Петербурге

Полиция сорвала концерт Васи Обломова в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургская полиция прервала концерт музыканта Василия Гончарова, более известного под псевдонимом «Вася Обломов».

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