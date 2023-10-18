Израиль сотрут с лица земли? Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы

Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы. Если Тель-Авив решится на масштабную зачистку сектора Газа, то не исключено, что "Хезболла" и Иран откроют второй фронт и Израиль сотрут с лица земли, заявил Руслан Сафаров.