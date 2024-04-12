Гостья из «Марвела»: посмотрели «Сто лет тому вперёд» по Киру Булычёву

Режиссёр: Александр Андрющенко В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов Продолжительность: 142 минуты Тому вперёд без тому назад Культурная среда традиционно подкладывает нам большую свинью.