Депутат Милонов выступил против создания списка разрешенных имен для детей

В Госдуме предложили создать список разрешенных имен, запретив россиянам называть детей "странно". Однако зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал эту идею, подчеркнув, что регламентировать эту сферу невозможно.