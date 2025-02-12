Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 505 подписчиков

Депутат Милонов выступил против создания списка разрешенных имен для детей

Депутат Милонов выступил против создания списка разрешенных имен для детей

В Госдуме предложили создать список разрешенных имен, запретив россиянам называть детей "странно". Однако зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал эту идею, подчеркнув, что регламентировать эту сферу невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх