Школьные театры из Тверской области поборются за право показать спектакль на ВДНХ

Всероссийский проект Знание.Театр Российского общества «Знание» завершил прием заявок на Конкурс постановок по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен», победившей во Всероссийском конкурсе пьес Знание.
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