Костин пояснил, почему Запад не отключит Россию от SWIFT

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, в Вашингтоне не станут настаивать на обязательном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT, скорее всего, они применят другие инструменты воздействия на российскую экономику.
По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, в Вашингтоне не станут настаивать на обязательном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT, скорее всего, они применят другие инструменты воздействия на российскую экономику.
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