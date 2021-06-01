Журнал «Профиль»

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Костин пояснил, почему Запад не отключит Россию от SWIFT

Костин пояснил, почему Запад не отключит Россию от SWIFT

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, в Вашингтоне не станут настаивать на обязательном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT, скорее всего, они применят другие инструменты воздействия на российскую экономику.

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