Военнослужащим в Курской области передали технику, стройматериалы и инструменты

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Тульской области бойцам СВО в Курскую область. В приграничные районы доставили технику, стройматериалы для организации пунктов и укрытий, инструменты, а также теплую одежду и продукты питания.
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