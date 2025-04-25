В Бобруйске прошел зональный этап областного слета юных спасателей-пожарных.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям принял активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных для участия в зональном этапе областного слета юных спасателей-пожарных.
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