Володин: РФ ответит на конфискацию российских активов со стороны США

На основе принятого парламентом США решения в отношении российских активов можно ожидать, что принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система, разрушен, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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