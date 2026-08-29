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Вовк и Меньшов, Кудрявцева и Лазарев: почему экранные пары переживают личные перемены

Вовк и Меньшов, Кудрявцева и Лазарев: почему экранные пары переживают личные перемены

Зрители «Песни года» годами видели рядом одни и те же лица и постепенно переставали разделять их. Ангелина Вовк и Евгений Меньшов казались настолько гармоничной парой, что публике было проще считать их супругами.

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