Из-за коррупционного скандала Польшу могут отстранить от Олимпийских игр

Коррупционный скандал с участием президента Польского олимпийского комитета Радослава Песевича может привести к тому, что спортсмены из этой страны будут лишены права на участие в Олимпийских играх.
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