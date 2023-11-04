Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем народного единства

Дорогие жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник дает возможность еще раз задуматься о нашей истории, вспомнить о связи сегодняшних поколений с героями Нижегородского ополчения.
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