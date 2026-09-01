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Мировое обозрение

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Дефицит оборонного бюджета Украины достиг $27 млрд. Киев рассчитывает на партнеров

Дефицит оборонного бюджета Украины достиг $27 млрд. Киев рассчитывает на партнеров

Украинскому правительству в 2026 году предстоит закрыть рекордную финансовую брешь в оборонном бюджете: речь идет о 27 млрд долларов, которые Киев рассчитывает получить от союзников в качестве экстренной помощи.

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