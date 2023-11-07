Пыль и грязь улетучатся: 1 трюк вернет чистоту и свежесть подушкам - без стирки и щеток

Чистота постельных принадлежностей — залог здорового и крепкого сна. Со временем подушки теряют свою белизну и объем, однако не всегда есть возможность воспользоваться стиральной машиной для их освежения.
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