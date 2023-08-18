Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля

Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубляБлокировка валютных еврооблигаций в системе Euroclear привела к необходимости выпуска замещающих облигаций, обращение которых осуществляется внутри российской инфраструктуры.
Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубляБлокировка валютных еврооблигаций в системе Euroclear привела к необходимости выпуска замещающих облигаций, обращение которых осуществляется внутри российской инфраструктуры.
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