Стратегия Великобритании против России станет более агрессивной после отхода США от поддержки Украины

Под прицелом
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Комментарии
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Гарий Щерба
А  ЧТО МЕЛКОБРИТАНИЯ  может сделать  РОССИИ ,  с её  ВСЕЙ  КАРЛИКОВОЙ АРМИЕЙ в  78 000-тысяч  ШТЫКОВ ...???  НИ-ЧЕ-ГО , от слова  СОВСЕМ ...!!!!  Ну , если только ВТИХОРЯ КЕРОСИНЧИКУ ПОДЛИВАТЬ , да  НАУСЬКИВАТЬ  из за  УГЛА  УЩЕРБНЫХ ,  на  ВОЙНУ  с РОССИЕЙ и сами  СТОЯ в  СТОРОНКЕ ....  БЕЗЗУБОЁ ШАКАЛЬЁ .
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