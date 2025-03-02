Стратегия Великобритании против России станет более агрессивной после отхода США от поддержки Украины

Гарий Щерба

А ЧТО МЕЛКОБРИТАНИЯ может сделать РОССИИ , с её ВСЕЙ КАРЛИКОВОЙ АРМИЕЙ в 78 000-тысяч ШТЫКОВ ...??? НИ-ЧЕ-ГО , от слова СОВСЕМ ...!!!! Ну , если только ВТИХОРЯ КЕРОСИНЧИКУ ПОДЛИВАТЬ , да НАУСЬКИВАТЬ из за УГЛА УЩЕРБНЫХ , на ВОЙНУ с РОССИЕЙ и сами СТОЯ в СТОРОНКЕ .... БЕЗЗУБОЁ ШАКАЛЬЁ .