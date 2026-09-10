Более 28,7 млн поездок совершено на трамваях по пр-ту Академика Сахарова

10 сентября исполняется год с момента открытия в России первого участка трамвайной линии без контактной сети, расположенного на проспекте Академика Сахарова.
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