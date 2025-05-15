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ИА Регнум

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Мошенники придумали новую схему обмана под видом рекламы от маркетплейсов

Мошенники придумали новую схему обмана под видом рекламы от маркетплейсов

Мошенники начали красть персональные данные, рассылая фальшивую рекламу от имени популярных маркетплейсов с информацией об акциях, скидках, распродажах и розыгрышах, сообщил ТАСС со ссылкой на управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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