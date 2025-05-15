Мошенники придумали новую схему обмана под видом рекламы от маркетплейсов

Мошенники начали красть персональные данные, рассылая фальшивую рекламу от имени популярных маркетплейсов с информацией об акциях, скидках, распродажах и розыгрышах, сообщил ТАСС со ссылкой на управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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