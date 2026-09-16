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Царьград

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SHOT: Дрон-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал тревоги над Чёрным морем

SHOT: Дрон-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал тревоги над Чёрным морем

Беспилотник НАТО впервые с начала сентября появился над Чёрным морем. Но что-то пошло не так.Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал 7600, означающий потерю радиосвязи с землёй.

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