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Лавров: Западу пора перестать приносить Украину в жертву ради своих целей

Лавров: Западу пора перестать приносить Украину в жертву ради своих целей

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что украинским властям пора признать реалии на земле, а Западу перестать жертвовать Украиной ради собственных бесперспективных целей.

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