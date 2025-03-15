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Режим бешенства. Как прибалты наказывают Грузию за провал «евроинтеграции»

Режим бешенства. Как прибалты наказывают Грузию за провал «евроинтеграции»

Конфликт Прибалтики и Грузии вышел на новую стадию. Бурная любовь сменилась пламенной ненавистью. Лет десять-пятнадцать назад прибалты относились к грузинам с покровительственной симпатией, они видели в них своих учеников и последователей, неукоснительно держащих курс в ЕС и НАТО.

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