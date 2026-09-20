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«Беспрецедентная атака»: киевские террористы атаковали Москву и Подмосковье

«Беспрецедентная атака»: киевские террористы атаковали Москву и Подмосковье

  Враг атаковал Москву и Подмосковье. Противник совершил самую массированную воздушную атаку на Москву за последнее время.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Каширина
Ольга Каширина

И это очередной  ответ  за переговоры о мире.  И пока    наши  Герои не задавят эту нацистскую гадину   и  мы не перестанем  обсуждать   лживые  западные  разговоры   о перемири, , всё так и будет.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Нечто подобное прогнозировали и удар получиллся массированный с прорывом ПВО. К сожалению на 100% ни одна ПВО не сможет защитить. Конечно же ответ будет многократно мощнее, это понимают все на Украине.
Будут и "сопутствуюшие жертвы" среди гражданского населения, пусть оставшиеся в живых вспомнят как всё начиналось.

Профиль пользователя Гарибян Сусанна
Гарибян Сусанна

Во времена Великой Отечественной войны Москва была защищена тремя  линиями обороны ПВО, ни одна столица мира такой обороны не имела, потому и сохранили наши святыни. А сейчас почему они прорываются?