«Беспрецедентная атака»: киевские террористы атаковали Москву и Подмосковье

Враг атаковал Москву и Подмосковье. Противник совершил самую массированную воздушную атаку на Москву за последнее время.
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И это очередной ответ за переговоры о мире. И пока наши Герои не задавят эту нацистскую гадину и мы не перестанем обсуждать лживые западные разговоры о перемири, , всё так и будет.
скоко дронов ждем в следующий раз?
Дай Бог, чтобы они вернулись здоровыми...
Дай Бог🙏, чтобы ребята вернулись здоровыми, всю шваль только они разгонят...🙏
Нечто подобное прогнозировали и удар получиллся массированный с прорывом ПВО. К сожалению на 100% ни одна ПВО не сможет защитить. Конечно же ответ будет многократно мощнее, это понимают все на Украине.
Будут и "сопутствуюшие жертвы" среди гражданского населения, пусть оставшиеся в живых вспомнят как всё начиналось.
Во времена Великой Отечественной войны Москва была защищена тремя линиями обороны ПВО, ни одна столица мира такой обороны не имела, потому и сохранили наши святыни. А сейчас почему они прорываются?
Пора уже называть вещи своими именами.Правильно ,,Натовское оружие свободно проникает в воздушное пространство РФ,,
+6