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Крымская газета

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Крымские предприниматели передали бойцам мобильных огневых групп квадроцикл и мотоцикл

Крымские предприниматели передали бойцам мобильных огневых групп квадроцикл и мотоцикл

Мобильным огневым группам десантников, защищающим небо над Крымом, передали новую технику — квадроцикл, мотоцикл и оборудование для связи и огневой работы.

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