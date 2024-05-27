Стала известна причина пожара в Засопке

Сергей Семенов

В советское время столько народа на шашлыки ходило и ничего не горело, а как только лес пилить на продажу начали так и пожары пошли. Кто виноват, конечно шашлычники. На фото уголь лежит на песке, типа от туда загорелось, а рядом уголь в сухой траве и ничего не загорелось. Вот как только прекратят лесорубам "горельник" продавать, так и пожары закончатся.