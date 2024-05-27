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Стала известна причина пожара в Засопке

Стала известна причина пожара в Засопке

Стала известна предварительная причина пожара, который вчера днём произошёл в Засопке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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Комментарии
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Сергей Семенов
В советское время столько народа на шашлыки ходило и ничего не горело, а как только лес пилить на продажу начали так и пожары пошли. Кто виноват, конечно шашлычники. На фото уголь лежит на песке, типа от туда загорелось, а рядом уголь в сухой траве и ничего не загорелось. Вот как только прекратят лесорубам &quot;горельник&quot; продавать, так и пожары закончатся.
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