Зачем рыбы-удильщики плавают так, как будто уже умерли

Глубоководные удильщики — сплошная причуда эволюции. «Сноб» разбирается, что мешает им передвигаться обычным способом, как «заражается» бактериями их «удочка», на что они способны ради любви и какие еще секреты этих странных рыб скрывают глубины океана.