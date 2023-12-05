Зачем рыбы-удильщики плавают так, как будто уже умерли

Глубоководные удильщики — сплошная причуда эволюции. «Сноб» разбирается, что мешает им передвигаться обычным способом, как «заражается» бактериями их «удочка», на что они способны ради любви и какие еще секреты этих странных рыб скрывают глубины океана.
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