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Царьград

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Уфа: временные ограничения на рейсы в аэропорту ввели на неопределённый срок

Уфа: временные ограничения на рейсы в аэропорту ввели на неопределённый срок

Росавиация официально объявила о временных ограничениях на приём и выпуск самолётов в аэропорту Уфы. Пока не уточняется, как долго продлится это ограничение и причина, вызвавшая такие меры.

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