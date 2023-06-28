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Роб Пелинка: «Лейкерс» хотят сохранить костяк. В следующем сезоне надо сделать еще один шаг и выйти в финал»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал об общей стратегии клуба в межсезонье. «Лейкерс» хотят сохранить костяк, мы сделаем все возможное ради этого.

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