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Можно и так, вместо того, чтобы бить друг-другу морду

Можно и так, вместо того, чтобы бить друг-другу морду

Незначительная авария произошла 23 июня, но видео опубликовали только на днях. Водитель первого автомобиля притормозил, чтобы повернуть на оживлённой улице в Камбориу, Бразилия, а водитель второго в этот момент отвлёся и совершил столкновение.

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