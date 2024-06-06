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Аргументы и Факты

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Венгерский политик Тюрмер: Запад готовит крестовый поход на РФ, как Гитлер

Венгерский политик Тюрмер: Запад готовит крестовый поход на РФ, как Гитлер

Западные страны готовят крестовый поход против России. Их действия напоминают операции Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер в ходе митинга в Будапеште.

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