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ФедералПресс

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Москва готовится к теплым дням: температура поднимется до +20 градусов

Москва готовится к теплым дням: температура поднимется до +20 градусов

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В Москве в ближайшие дни ожидается заметное потепление. В четверг и пятницу температура воздуха в столице может подняться до +15…+20 градусов.

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